Повысить сумму сбережений, гарантируемых государством, хотят в Гонконге

Гонконг. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Гонконга стремятся максимально защитить граждан от потери капитала во время форс-мажорных событий. Они собираются повысить максимальный размер депозитов, защита которых гарантируется государством, передает Bloomberg.

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Денежно-кредитное управление Гонконга предложило увеличить сумму сбережений, покрываемых государственной гарантией в случае банкротства банка, до 800 тысяч гонконгских долларов (102 272 доллара США) на одного вкладчика в каждом гонконгском банке. В настоящее время гарантируемая сумма составляет 500 тысяч гонконгских долларов.

Ожидается, что изменения коснутся как физических, так и юридических лиц и вступят в силу с 2025 года.

"Эта мера обеспечит эффективность схемы поддержки банковской стабильности. Кроме того, она соответствует передовой международной практике", — сказал Дэрил Хо, главный исполнительный директор Гонконгского совета по защите депозитов и исполнительный директор Денежно-кредитного управления.

Банковский кризис в США вновь заставил правительства задуматься о необходимости защиты клиентов в случае банкротства банков. Ситуация с Silicon Valley Bank продемонстрировала, что в небольших банках есть проблема с защитой депозитов клиентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028504-povysit-summu-sberezheniy-garantiruemyh-gosudarstvom-hotyat-v-gonkonge/