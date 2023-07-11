Индустрия 3D-печати оказалась в кризисе из-за оттока кадров

3D-принтер. Иллюстративное фото: pexels.com

Индустрия 3D-печати переживает кризис, поскольку убытки производителей растут, а запасы средств иссякают. Кроме того, четыре ведущие компании, занятые в данной отрасли, находятся в процессе слияния, после которого их число может сократиться до двух или трех, передает Financial Times.

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В свое время 3D-печать казалась самым перспективным направлением экономики, поскольку обещала изменить производство огромного количества товаров: от игрушек до биомедицинских имплантатов. Однако сейчас ажиотаж значительно снизился. Четыре ведущих производителя индустрии находятся в процессе слияния, и в настоящее время никто не может сказать, сколько крупных игроков останется на рынке в ближайшие годы.

Stratasys, 3D Systems, Nano Dimension и Desktop Metal смогли воспользоваться интересом инвесторов к индустрии 3D-печати. Среди тех, кто приобрел акции этих компаний, значится биржевой фонд, управляемый высококлассным специалистом по подбору акций Кэти Вуд из Ark Investment Management.

При этом акции этих компаний резко упали в начале 2021 года и в настоящее время продолжают снижаться. Компании сталкиваются с препятствиями и никак не могут добиться того, чтобы индустрию 3D-печати использовали для производства товаров массового потребления.

Крис Пруча, технический предприниматель, рассказывает, что продал свою компанию Stratasys конкуренту Desktop Metal. По его словам, индустрия 3D-печати оказалась в стагнации из-за проблем с управлением и оттока кадров, который случился в технологической отрасли во время пандемии. Теперь, по мнению Пруча, обеспечить рост индустрии могут только слияния и поглощения, которые уже начались на рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028019-industriya-3d-pechati-okazalas-v-krizise-iz-za-ottoka-kadrov/