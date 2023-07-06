Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

The Guardian: Британия планирует отказаться от увеличения финансирования климатических инициатив

Опубликовано:

Фунты стерлингов лежат на столе
Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Великобритании разрабатывает планы по отказу от обязательства увеличить финансирование инициатив, связанных с борьбой с изменениями климата и защитой окружающей среды в развивающихся странах. В записке для министров, которая оказалась в распоряжении журналистов, объясняются причины этого решения, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Данная записка была передана Министерству иностранных дел, однако с помощью собственных источников журналистам The Guardian удалось ознакомиться с ней. В записке излагаются причины отказа Великобритании от взноса в выполнение глобального обязательства в размере 100 млрд долларов в год для развивающихся стран.

"Наше обязательство удвоить финансирование данных инициатив до 11,6 млрд фунтов стерлингов было принято в 2019 году, до кризиса, связанного с пандемией COVID-19", — говорится в записке.

Кроме того, по данным правительства, исполнить данные обязательства будет трудно из-за текущей ситуации, связанной с войной в Украине.

Правительственные чиновники признали, что для достижения цели по финансированию данных инициатив на сумму 11,6 млрд фунтов стерлингов им придется потратить 83% бюджета, выделенного на международную помощь. Таким образом, Великобритания не сможет финансировать инициативы, связанные с помощью беженцам, а также с защитой женских прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027659-the-guardian-britaniya-planiruet-otkazatsya-ot-uvelicheniya-finansirovaniya-klimaticheskih-initsiativ/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.