The Guardian: Британия планирует отказаться от увеличения финансирования климатических инициатив

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Великобритании разрабатывает планы по отказу от обязательства увеличить финансирование инициатив, связанных с борьбой с изменениями климата и защитой окружающей среды в развивающихся странах. В записке для министров, которая оказалась в распоряжении журналистов, объясняются причины этого решения, передает The Guardian.

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Данная записка была передана Министерству иностранных дел, однако с помощью собственных источников журналистам The Guardian удалось ознакомиться с ней. В записке излагаются причины отказа Великобритании от взноса в выполнение глобального обязательства в размере 100 млрд долларов в год для развивающихся стран.

"Наше обязательство удвоить финансирование данных инициатив до 11,6 млрд фунтов стерлингов было принято в 2019 году, до кризиса, связанного с пандемией COVID-19", — говорится в записке.

Кроме того, по данным правительства, исполнить данные обязательства будет трудно из-за текущей ситуации, связанной с войной в Украине.

Правительственные чиновники признали, что для достижения цели по финансированию данных инициатив на сумму 11,6 млрд фунтов стерлингов им придется потратить 83% бюджета, выделенного на международную помощь. Таким образом, Великобритания не сможет финансировать инициативы, связанные с помощью беженцам, а также с защитой женских прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027659-the-guardian-britaniya-planiruet-otkazatsya-ot-uvelicheniya-finansirovaniya-klimaticheskih-initsiativ/