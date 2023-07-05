WSJ: США ограничат доступ Китая к американским облачным технологиям

США и Китай. Иллюстративное фото: pexels.com

Администрация президента США Джо Байдена, готовится ограничить доступ китайских компаний к услугам облачных вычислений в США. Это может еще больше обострить отношения между двумя странами, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Если новое правило будет принято, то оно, вероятнее всего, будет требовать от американских поставщиков услуг в области облачных вычислений запрашивать разрешение правительства США на предоставление услуг китайским компаниям.

Об этом журналистам The Wall Street Journal сообщил собственный источник информации. Действия администрации Байдена могут еще сильнее обострить конфликт между американским и китайским правительствами. В настоящее время Вашингтон и Пекин пытаются добиться лидерства в части эксклюзивного доступа к самым передовым технологиям в мире.

Ранее на этой неделе Пекин объявил об ограничениях на экспорт металлов, используемых в производстве чипов. Это случилось за несколько дней до визита в Китай министра финансов США Джанет Йеллен. При этом эксперты считают, что китайские компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, смогут обойти это ограничение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027478-wsj-ssha-ogranichat-dostup-kitaya-k-amerikanskim-oblachnym-tehnologiyam/