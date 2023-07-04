Работники отелей Калифорнии объявили массовую забастовку

Сотрудница отеля. Иллюстративное фото: pexels.com

Тысячи работников отелей в Южной Калифорнии объявили забастовку после истечения срока действия их контрактов с работодателями. По их мнению, проблемы отрасли остаются нерешенными. В последние месяцы этот штат стал центром протестов трудящихся в США, передает Bloomberg.

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Забастовка произошла в крупных отелях Лос-Анджелеса и в южной части штата, включая отели JW Marriott и Ritz-Carlton в центре Лос-Анджелеса. Забастовки происходят в самое оживленное туристическое время, так как многие американцы выбирают выходные в честь Дня Независимости (4 июля), чтобы отправиться в семейное путешествие.

Профсоюз Unite Here Local 11, представляющий интересы 32 тысяч рабочих в Южной Калифорнии и Аризоне, заявил, что ищет доступное жилье для работников сферы гостеприимства, чтобы компенсировать рост стоимости жизни.

Кит Гроссман, представитель переговорной группы, в которую входят руководители более 40 отелей, заявил, что все отели функционируют в штатном режиме и способны предоставить высококачественное обслуживание своим гостям. По его словам, забастовки были предсказуемыми, поэтому организации успели подготовиться к ним.

В последние месяцы Южная Калифорния стала основным местом протестов в США. Рабочие всех отраслей экономики стремятся к повышению заработной платы. Это относится к голливудским сценаристам и актерам, требующим повышения гонораров. Из-за их протестов производство некоторых фильмов и сериалов было временно приостановлено.

Кроме того, на протесты вышли педагоги и портовые рабочие, которым удалось добиться выполнения своих требований.

Unite Here Local 11 заявил, что победа других групп вдохновляет работников сферы гостеприимства. Сопрезидент профсоюза Курт Петерсен заявил, что каждый житель Лос-Анджелеса должен иметь возможность позволить себе жизнь в Лос-Анджелесе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027316-rabotniki-oteley-kalifornii-obyavili-massovuyu-zabastovku/