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Нидерланды введут ограничения на экспорт оборудования для полупроводников

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Амстердам
Амстердам. Иллюстративное фото: pexels.com

Нидерланды вводят экспортные ограничения на передовое полупроводниковое оборудование на фоне давления США. Таким образом, Китай остается отрезанным от ключевых компонентов для производства микросхем, передает CNBC.

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Согласно заявлению правительства Нидерландов, местные компании должны будут подавать заявки на получение лицензии на экспорт за границу определенного оборудования для производства полупроводников. Новые правила вступают в силу с 1 сентября.

На территории Нидерландов находится компания ASML, один из самых крупных производителей полупроводников в мире. Данное предприятие производит оборудование, необходимое для выпуска современных чипов. Сразу после этого известия акции ASML упали на 1,5%.

В октябре 2022 года США ввели радикальные правила, направленные на ограничение экспорта инструментов для производства полупроводников в Китай. По мнению аналитиков, это сделано для того, чтобы помешать Пекину добиться еще большего успеха в развитии технологической отрасли. С тех пор США также усиливают давление на ключевые страны-производители аналогичного оборудования, в частности на Нидерланды и Японию, вынуждая эти страны также ввести экспортные ограничения.

При этом в правилах, озвученных правительством Нидерландов, напрямую не указывается название ASML и не говорится, что речь идет об ограничении экспорта в Китай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027110-niderlandy-vvedut-ogranicheniya-na-eksport-oborudovaniya-dlya-poluprovodnikov/

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