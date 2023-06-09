Электрики стали самыми востребованными специалистами в США в 2023 году

Электрик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Электрики стали одними из самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов в США в 2023 году. Острая потребность в этих специалистах возникла из-за растущего рынка жилья, а также федерального финансирования перехода на экологически чистую энергию, передает Quartz.

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По данным Министерства труда США, эта специальность устанавливает рекорды по уровню занятости. Впервые за последние 30 лет в этой отрасли занято более миллиона человек. Сейчас электрики зарабатывают намного больше, чем они могли получить пять или десять лет назад.

В апреле 2023 года их заработная плата увеличилась на 7,4% по сравнению с прошлым годом. Это самый большой годовой рост с тех пор, как Министерство труда начало регистрировать эти данные в 2007 году.

Согласно государственной статистике, по состоянию на апрель средний американский электрик зарабатывал 37,51 долларов в час, что составляет 78 тысяч долларов в год. Грег Сайзмор, вице-президент Ассоциированной торговой группы строителей и подрядчиков, заявил, что некоторые организации готовы взять на себя погашение студенческого кредита работников, чтобы побудить их брать больше заказов.

Потребность в электриках вызвана растущим рынком недвижимости, а также федеральным финансированием перехода на экологически чистую энергию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023916-elektriki-stali-samymi-vostrebovannymi-spetsialistami-v-ssha-v-2023-godu/