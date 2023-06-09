Мир слишком медленно переходит на зеленую энергетику, заявила эксперт

Энергетика. Иллюстративное фото: pixabay.com

Генеральный директор Всемирного энергетического совета Анжела Уилкинсон заявила, что мировая энергетическая система больше не соответствует своему назначению. По ее словам, виной этому является слишком медленный переход на зеленую энергетику, передает CNBC.

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Анжела Уилкинсон сослалась на результаты отчетов организации Energy Pulse, которая постоянно отслеживает тенденции на мировом энергетическом рынке. Гендиректор Всемирного энергетического совета считает, что вывод о несоответствии мировой энергетической системы своему назначению она сделала на основе последних отчетов за апрель.

В документе эксперты высказывают предположение, что к 2050 году около половины глобальной энергетической системы все еще не будет электрифицировано. Таким образом, правительства многих стран не смогут выполнить взятые на себя обязательства в области сохранения энергии. По словам Анжелы Уилкинсон, правительства действуют слишком медленно, что затрудняет достижение целей Парижского соглашения по ограничению уровня глобального потепления на отметке ниже 2 градусов Цельсия.

Одним из способов достижения этой цели является введение налога на выбросы углерода, взимаемого с компаний, выбрасывающих парниковые газы. Обычно налог предлагают взимать за каждую тонну выбрасываемого углерода. Анжела Уилкинсон заявила, что важность налога заключается в его ценовом сигнальном механизме для инвесторов и потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023912-mir-slishkom-medlenno-perehodit-na-zelenuyu-energetiku-zayavila-ekspert/