Обменные пункты Алматы массово перестали размещать курсы на портале Kurs.kz

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы заметили, что с портала, на котором можно было найти актуальные курсы валют, исчезла информация от большого количества обменных пунктов города. В причинах разбирались журналисты NUR.KZ.

Проект Kurs.kz позиционирует себя, как информационный портал, имеющий наиболее полную базу справочной информации по обменным пунктам Алматы и других городов Казахстана.

Но на днях все изменилось – несколько десятков обменников перестали публиковать на портале информацию о курсах. На наш вопрос о том, где они теперь ее размещают, их сотрудники называют адрес другого портала.

А о возможных причинах такого массового перехода нам рассказал председатель Ассоциации обменных пунктов РК Арчин Галимбаев.

"Насколько я знаю, массовый уход произошел из-за высокой абонентской платы за размещение на сайте. К тому же компании были недовольны ее периодическим увеличением. В результате на нас вышли разработчики нового агрегатора и предложили размещаться бесплатно.

А если стоит выбор между бесплатным и платным размещением, я думаю, что тут вопрос даже не стоит – много обменных пунктов выбрали второй вариант, и критичного в этом я ничего не вижу", – отмечает глава АОПРК.

Размещение на новом портале, к слову, не всегда будет бесплатным. Через некоторое время обменники все равно должны будут платить, но им обещают большую скидку. Арчин Галимбаев между тем не исключает, что в результате они могут вернуться на Kurs.kz.

Между тем руководитель ИП Sitepark (обладатель авторских прав на сайт Kurs.kz) Светлана Буланова утверждает, что сайт не менял условий сотрудничества с обменными пунктами. Он работает на прежнем домене, в прежнем режиме и с прежней командой.

"Kurs.kz не представляет интересы какого-либо обменного пункта, группы или банка, не ограничивает своих клиентов в выставлении времени и значений курсов валют, размещении или не размещении на иных площадках и тем самым стремится предоставлять максимально объективную информацию.

Команда Kurs.kz будет продолжать работать над расширением аудитории и географии проекта," – подчеркивает предприниматель.

Таким образом, казахстанцы, которые следят за курсами валют в онлайн-режиме, могут использовать для этого разные ресурсы, в том числе актуальная информация размещена разделе "Наличные курсы" на сайте NUR.KZ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023131-obmennye-punkty-almaty-massovo-perestali-razmeschat-kursy-na-portale-kurskz/