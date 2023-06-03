Сингапур признан самым дорогим азиатским городом для покупки жилья

Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сингапур сместил Гонконг и завоевал звание самого дорогого города Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно индексу доступности жилья, арендовать дом на месяц в Сингапуре стоит намного дороже, чем в любых других крупных городах. При этом цены на жилье в Гонконге значительно упали в 2022 году, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Данные Индекса доступности жилья Азиатско-Тихоокеанского центра жилищного строительства Института городских земель (ULI) показали, что средняя цена частных домов в Сингапуре составляла 1,2 млн долларов в 2022 году по сравнению с 1,16 млн долларов в Гонконге. Согласно отчету, в частных арендных домах в Сингапуре также наблюдалась самая высокая месячная арендная плата в регионе — 2600 долларов, что намного дороже, чем в Сиднее, Мельбурне и Гонконге.

В отчете использовались данные государственных статистических структур из 45 городов на девяти рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом измерялась доступность жилья, как для покупки, так и для съема в аренду по отношению к среднему доходу домохозяйств.

В ULI также сообщили, что цены на жилье в Гонконге значительно упали в 2022 году. На это повлиял рост процентной ставки, поскольку в этом отношении Гонконг идет в ногу с Федеральной резервной системой США. В октябре цены на жилье в Гонконге упали до пятилетнего минимума, поскольку повышение процентных ставок привело к увеличению стоимости займов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023097-singapur-priznan-samym-dorogim-aziatskim-gorodom-dlya-pokupki-zhilya/