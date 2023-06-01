Цены на вторичном рынке жилья продолжают снижаться в Казахстане

Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рынок вторичного жилья в Казахстане продолжает испытывать снижение цен. О том, в каких городах "вторичка" дешевеет, рассказали аналитики портала "Крыша".

Май 2023 года продолжил тенденцию, которая наметилась в предыдущем месяце – цены на вторичном рынке жилой недвижимости снижаются во многих регионах Казахстана.

Как отмечают аналитики, стоимость квадратных метров за месяц выросла лишь в 4 городах, тогда как снижение было зафиксировано сразу в 13 городах страны.

Максимальное снижение цен было зафиксировано в:

Астане – на 1,3% ;

; Усть-Каменогорске – на 1,2% ;

; Атырау – на 1% ;

; Алматы – на 0,9%.

Выросла стоимость "вторички" в Шымкенте и Таразе (на 0,2%), Семее (на 0,4%) и в Актау (на 0,5%).

Таким образом, с учетом изменения цен средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья по итогам мая установилась в районе 374 556 тенге. Это сразу на 0,4% меньше, чем было в апреле.

Впрочем, в ряде регионов цены остаются высокими даже с учетом их снижения. Например, в Алматы за "квадрат" придется выложить в среднем 706 тыс. тенге.

Высокая средняя стоимость квадратного метра также наблюдается в Астане – 474,6 тыс. тенге и в Шымкенте – 433 тыс. тенге.

Самое дешевое вторичное жилье продается в Кызылорде (236 тыс. тенге), Актобе (293 тыс. тенге) и Таразе (около 306 тыс. тенге).

Как изменились цены на вторичное жилье в мае. Инфографика: krisha.kz

Стоит отметить, что даже учитывая снижение цен, которое происходит уже второй месяц подряд, стоимость жилья по-прежнему остается довольно высокой.

Например, по сравнению с декабрем 2022 года майские цены на "вторичку" выше на 0,4%. Аналогичное наблюдение происходит в разрезе года. За этот период вторичное жилье в среднем стало дороже на 3,8%.

Напомним, ранее аналитики сообщали, что жилье для казахстанцев становится все менее доступным. Всему виной тот факт, что цены на него растут быстрее, чем доходы граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022887-tseny-na-vtorichnom-rynke-zhilya-prodolzhayut-snizhatsya-v-kazahstane/