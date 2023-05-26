Новый завод по производству аккумуляторов для электрокаров может появиться в Британии

Электромобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Великобритания настроена выиграть битву с Испанией за размещение многомиллиардного завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Ожидается, что глава Tata Motors (производитель Jaguar Land Rover) прилетит в Лондон на следующей неделе для заключения сделки, передает BBC.

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Многие представители автомобильной промышленности говорят, что будущий завод по производству аккумуляторов является самой значительной инвестицией в автомобильную промышленность Великобритании с тех пор, как было подписано соглашение с Nissan в 1980-х годах. Ожидается, что председатель правления Tata Motors встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком на следующей неделе.

Источники BBC сообщают, что сделка еще не заключена, но взаимодействие между компанией и правительством перешло от переговоров к формированию проекта. Ожидается, что завод будет открыт в Бриджуотере. Благодаря ему в Британии появится девять тысяч новых рабочих мест.

Правительство Великобритании сильно заинтересовано в этой сделке. Если в стране будет расположено свое производство аккумуляторов для электрокаров, то это позволит обеспечить более стабильное будущее британской автомобильной промышленности. В автомобильном секторе страны в настоящее время занято 800 тысяч человек.

Tata Motors также рассматривали Испанию в качестве места, где компания разместит свой новый завод. Тот факт, что компания сделала выбор в пользу Британии, является крупным достижением для правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021971-novyy-zavod-po-proizvodstvu-akkumulyatorov-dlya-elektrokarov-mozhet-poyavitsya-v-britanii/