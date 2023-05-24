Экспорт фруктов из Британии сократился в два раза после Brexit

Яблоки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Экспорт фруктов из Великобритании в ЕС сократился более чем вдвое после Brexit. Это объясняется введением торговых барьеров, вызванных выходом Великобритании из ЕС. Речь идет, в том числе, о выдаче обязательных санитарных сертификатов на свежие и охлажденные продукты, передает The Guardian.

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Традиционно в Европу поставлялся классический сорт английских яблок, а также местные груши. И если до марта 2021 года экспорт из Британии составлял в денежном эквиваленте 248,5 млн фунтов стерлингов, то с марта 2022 года по март 2023 года экспорт составил 113,8 млн фунтов стерлингов. Такие данные приводит управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании.

Если торговые барьеры на экспорт из Британии уже введены, то их еще предстоит ввести для продукции, которая импортируется в Британию из стран ЕС. И это вызывает обеспокоенность у многих британских бизнесменов. Особенно, у тех, кто держит закусочные и кофейни. Эти заведения в большинстве своем закупают свежий сыр, оливковое масло и вяленое мясо из Испании и Италии.

Бухгалтерская компания Hazlewoods утверждает, что торговые барьеры между Британией и ЕС способны сильно навредить местным фермерам, которые много лет жили за счет того, что их фрукты закупали европейские поставщики. При этом эти же фермы могут столкнуться с убытками, если фрукты слишком долго простоят на таможне и испортятся.

По словам Ребекки Коппинг из Hazlewoods , Великобритания всегда была страной, которая имела репутацию производителя высококачественных фруктов. И сейчас, после выхода из ЕС, бюрократия мешает фермерам и дальше заниматься любимым делом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021671-eksport-fruktov-iz-britanii-sokratilsya-v-dva-raza-posle-brexit/