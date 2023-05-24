Гендиректор ВТО заявила, что производства не должны быть сосредоточены в одних и тех же странах

Нгози Оконджо-Ивеала. Фото: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что глобальному рынку необходима диверсификация цепочек поставок. По ее словам, в настоящее время производства в определенных секторах экономики чрезмерно сконцентрированы в отдельных странах, передает CNBC.

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По словам Нгози Оконджо-Ивеалы, глобальному рынку сейчас необходимо повышать устойчивость, поэтому мир не может полагаться на то, что всего несколько стран производят ключевые для всех продукты. Концентрация производств в отдельных странах в настоящее время чрезмерна. Об этом она заявила журналистам в кулуарах саммита G-7, который проходил в Хиросиме (Япония).

В качестве примера глава ВТО привела фармацевтические препараты и вакцины от COVID-19, которые были доступны лишь некоторым импортерам, поскольку страны-производители ввели экспортные ограничения во время пандемии. Она также упомянула о критически важных полупроводниковых микросхемах, из-за дефицита которых страдает технологическая отрасль и автомобилестроение.

Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что диверсификация цепочек поставок будет иметь двойное преимущество для развивающихся стран, поскольку позволит ускорить их экономический рост и в то же время удовлетворить глобальные потребности в поставках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021668-gendirektor-vto-zayavila-chto-proizvodstva-ne-dolzhny-byt-sosredotocheny-v-odnih-i-teh-zhe-stranah/