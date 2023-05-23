Европа столкнется с тремя энергетическими проблемами в этом году, заявили в МЭА

Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что в этом году европейский энергетический рынок столкнется с тремя ключевыми проблемами. По его словам, растущий спрос на энергию со стороны Китая, а также зависимость от российских энергоносителей по-прежнему являются проблемой для ЕС, передает CNBC.

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По словам главы МЭА, Европа проделала немалую работу по снижению зависимости от российской нефти и газа и смягчению энергетического кризиса, вызванного войной в Украине. Однако проблемы региона еще не закончились.

"Европа смогла трансформировать свои энергетические рынки, сократить долю российского газа до 4% и вывести экономику из перспективы рецессии", — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Он подчеркнул, что региону удалось успешно сохранить электроснабжение и избежать кризиса прошлой зимой, отчасти благодаря более мягким погодным условиям. Однако Бироль заявил, что в этом году европейскому энергетическому рынку предстоит преодолеть три основных препятствия. Первое из них — это растущий спрос со стороны Китая. Ожидается, что спрос на сжиженный природный газ в Китае сильно вырастет во второй половине года, поскольку страна отказалась от строгих карантинных ограничений. Мировой спрос на нефть вырастет более чем на два миллиона баррелей в день.

Второе препятствие — ситуация с госдолгом в США. Возможный дефолт может вызвать падение спроса на нефть. Однако глава МЭА подчеркнул, что такой путь развития сценария маловероятен.

Третье препятствие — зависимость от российского газа. Бироль подчеркнул, что в случае дальнейшего сокращения импорта газа по политическим причинам Европа может вновь столкнуться с проблемами в преддверии зимнего сезона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021544-evropa-stolknetsya-s-tremya-energeticheskimi-problemami-v-etom-godu-zayavili-v-mea/