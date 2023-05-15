Казахстанцы бьют исторические рекорды по регистрации автомобилей

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанский автопарк стал активно обновляться, достигая минимальных значений. А количество старых машин снижается. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В Бюро национальной статистики выпустили свежие данные о количестве автотранспортных средств в Казахстане.

Согласно отчету ведомства, с начала года на учет было поставлено 410,8 тыс. легковых авто. Для сравнения, в прошлом году за первый квартал зарегистрировано на 69,8% меньше машин. При этом за март текущего года их количество составило 148 905 единиц.

Это на 128,9% больше, чем годом ранее, и на 2,5% больше, чем показатели за февраль 2023 года.

А всего на 1 апреля текущего года в стране насчитывалось 4,09 млн легковых машин или 88% от общего количества автотранспортных средств.

При этом, как отмечают в Telegram-канале Tengenomika, снижаются показатели по доле регистрации старых машин, хотя ранее они достигали максимумов.

Статистика по легковым авто в Казахстане. Источник: Telegram-канал Tengenomika

Автопарк обновляется

Напомним, что старыми автомобилями принято считать транспортные средства, возраст которых превышает 10 лет. Согласно статистическим данным, доля подобных экземпляров, зарегистрированных в первом квартале текущего года, снизилась в разрезе отдельных месяцев.

"Вместе с тем, доля легковых автомобилей с годом выпуска более 10 лет в марте незначительно снизилась до 68,1% после 69,1% в феврале, что является максимальным (значением – примечание редактора) за более чем два года", – отмечается в источнике.

При этом аналитики отмечают, что мартовские данные показывают продолжение роста активности на рынке легковых автомобилей.

Напомним, ранее в МИИР объяснили, почему не могут определиться со сроками запуска автокредитования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020622-kazahstantsy-byut-istoricheskie-rekordy-po-registratsii-avtomobiley/