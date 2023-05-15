Казахстанцы бьют исторические рекорды по регистрации автомобилей

Казахстанский автопарк стал активно обновляться, достигая минимальных значений. А количество старых машин снижается. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
В Бюро национальной статистики выпустили свежие данные о количестве автотранспортных средств в Казахстане.
Согласно отчету ведомства, с начала года на учет было поставлено 410,8 тыс. легковых авто. Для сравнения, в прошлом году за первый квартал зарегистрировано на 69,8% меньше машин. При этом за март текущего года их количество составило 148 905 единиц.
Это на 128,9% больше, чем годом ранее, и на 2,5% больше, чем показатели за февраль 2023 года.
А всего на 1 апреля текущего года в стране насчитывалось 4,09 млн легковых машин или 88% от общего количества автотранспортных средств.
При этом, как отмечают в Telegram-канале Tengenomika, снижаются показатели по доле регистрации старых машин, хотя ранее они достигали максимумов.
Автопарк обновляется
Напомним, что старыми автомобилями принято считать транспортные средства, возраст которых превышает 10 лет. Согласно статистическим данным, доля подобных экземпляров, зарегистрированных в первом квартале текущего года, снизилась в разрезе отдельных месяцев.
"Вместе с тем, доля легковых автомобилей с годом выпуска более 10 лет в марте незначительно снизилась до 68,1% после 69,1% в феврале, что является максимальным (значением – примечание редактора) за более чем два года", – отмечается в источнике.
При этом аналитики отмечают, что мартовские данные показывают продолжение роста активности на рынке легковых автомобилей.
Напомним, ранее в МИИР объяснили, почему не могут определиться со сроками запуска автокредитования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020622-kazahstantsy-byut-istoricheskie-rekordy-po-registratsii-avtomobiley/