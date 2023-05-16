Данные миллионов японских клиентов Toyota стали общедоступны за последние 10 лет

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

За последнее десятилетие Toyota случайно поделилась личными данными миллионов японских пользователей. Конфиденциальная информация, которая включает в себя, в том числе местоположение автомобиля, стала общедоступной из-за ошибки сотрудников. Эту ошибку признали в самой компании, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Руководство Toyota, крупнейшего в мире производителя автомобилей, заявило, что личные данные более двух миллионов японских пользователей облачного сервиса T-Connect за последнее десятилетие стали общедоступны. Представители компании обвинил в недосмотре человеческий фактор.

"Отсутствовали активные механизмы по обнаружению наличия или отсутствия данных, которые стали достоянием общественности", — подтвердил представитель компании, добавив, что проблема имела место с ноября 2013 года до середины апреля 2023 года.

Данные включали в себя такую информацию, как местонахождение транспортного средства и идентификационный номер автомобиля. При этом в Toyota добавили, что сообщений о неправомерном использовании этих данных не поступало.

В компании пообещали продолжить расследование факта утечки, а также провести аудит всех облачных систем, отслеживающих пользовательские данные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020584-dannye-millionov-yaponskih-klientov-toyota-stali-obschedostupny-za-poslednie-10-let/