Вероятность пересмотра прожиточного минимума в Казахстане прокомментировали в МНЭ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах сената рассказал, будут ли пересматривать прожиточный минимум в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, могут ли пересмотреть прожиточный минимум в Казахстане.

"На данный момент вопрос не стоит, если понадобится в будущем он будет рассматриваться", - заявил в ответ Тимур Жаксылыков.

Не так давно мы писали, что прожиточный минимум на душу населения продолжает расти в Казахстане.

Отмечалось, что несмотря на снижение инфляции в стране, стоимость жизни в регионах Казахстана продолжает расти.

По итогам апреля годовая инфляция в стране снизилась на 1,3 процентных пункта – с 18,1% до 16,8%.

Несмотря на это, прожиточный минимум на душу населения, то есть сумма, которая нужна среднестатистическому казахстанцу, чтобы покрыть свои минимальные потребности, за месяц выросла практически во всех регионах Казахстана.

Подчеркивается что, прожиточный минимум на душу населения важно не путать с тем показателем, который устанавливается в правительстве ежегодно и используется для определения размеров пенсий и пособий.

Он на 2023 год равен 40 567 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020145-veroyatnost-peresmotra-prozhitochnogo-minimuma-v-kazahstane-prokommentirovali-v-mne/