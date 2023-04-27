Кадр из сериала "Игра в кальмара". Фото: kinopoisk.ru

Netflix инвестирует 2,5 млрд долларов в создание контента в Южной Корее. Стриминговый сервис делает ставку на то, что шоу, созданные в азиатской стране, станут мировыми хитами по примеру "Игры в кальмара", передает Financial Times.

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О четырехлетних инвестициях в производство корейских драм, фильмов и шоу было объявлено после встречи президента Южной Кореи Юн Сок Ель с главным исполнительным директором Netflix Тедом Сарандосом в Вашингтоне. Встреча состоялась в рамках шестидневного государственного визита южнокорейского лидера в США.

Сарандос заявил, что инвестиции, вдвое превышающие сумму, которую Netflix уже потратила в Южной Корее, подчеркивают уверенность компании в успехе. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", выпущенный в 2021 году, неожиданно стал всемирным хитом.

"Контент, произведенный в Южной Корее, лежит в основе глобального культурного духа нашего времени", — сказал Сарандос. Южная Корея действительно превратилась в глобальный культурный центр.

Пользователи Netflix тратят больше времени на просмотр шоу из Южной Кореи по сравнению с контентом из любой другой страны, кроме США.

Следуя по стопам Netflix, другие глобальные потоковые сервисы (Disney Plus и Apple TV Plus) также увеличивают инвестиции в Южную Корею. Согласно последним правительственным данным, в 2021 году экспорт контента из страны, включая музыку, фильмы и видеоигры, достиг рекордной отметки в 12,4 млрд долларов.

Южная Корея является крупнейшим направлением расходов Netflix в Азии. Стриминговая платформа планирует выпустить не менее 34 оригинальных программ в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018332-netflix-investiruet-25-mlrd-dollarov-v-sozdanie-kontenta-v-yuzhnoy-koree/