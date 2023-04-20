Эксперты считают, что фунт стерлингов будет расти

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты более оптимистично настроены относительно перспектив британского фунта стерлингов по сравнению с мнениями, высказанными ранее. Несколько месяцев назад все утверждали, что валюта падает до паритета с долларом. Однако сейчас картина не столь мрачна, передает Bloomberg.

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Разговоры о том, что британская валюта может достигнуть паритета с долларом, начали возникать во время провального нахождения Лиз Трасс на посту премьер-министра. Тогда никто из экспертов не был оптимистично настроен по отношению к экономике страны, находящейся на пороге самой продолжительной рецессии в своей истории. Однако мрачные прогнозы оказались преувеличенными. По крайней мере, в настоящий момент.

Фунт резко вырос в 2023 году, продемонстрировав лучшую динамику среди всех основных развитых валют. Эксперты из Nomura, NatWest и HSBC сходятся во мнении, что тенденции роста будут лишь набирать обороты в ближайшее время.

"Реальность такова, что дела обстоят не так плохо, как все опасались. Только сейчас мы все окончательно осознали эту мысль", — сказал Доминик Баннинг, глава европейского отдела валютных исследований в HSBC.

При этом нельзя сказать, что экономика Великобритании находится в стабильном состоянии. Инфляция остается устойчивой. На прошлой неделе Международный валютный фонд заявил, что Великобритания, вероятнее всего, столкнется с массовой безработицей на фоне экономического спада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017387-eksperty-schitayut-chto-funt-sterlingov-budet-rasti/