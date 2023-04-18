Пенсионный фонд Японии выделит 3,77 млрд долларов на поддержку гендерного равенства

Жители Токио. Фото: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images

Пенсионный фонд Японии выделит 3,77 млрд долларов на поддержку компаний, которые успешно внедряют принципы гендерного равенства. Долгое время Япония сильно отставала от других стран в этом показателе. И даже сейчас страна занимает лишь 116 место по уровню гендерного разнообразия на рабочих местах, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Крупнейший в мире пенсионный фонд готовится выделить 500 млрд иен (3,77 млрд долларов) на поддержку компаний, которые лучше справляются с внедрением гендерного разнообразия на рабочих местах. Сейчас Япония активно стремится укрепить свое положение в данной сфере.

Государственный инвестиционный пенсионный фонд Японии стоимостью 1,4 трлн долларов будет пассивно инвестировать в новый индекс гендерного разнообразия. Средства будут выделяться из существующих индексов ESG и отслеживать индекс гендерного разнообразия Morningstar Japan ex-REIT.

Данная инициатива может сильно улучшить ситуацию в японских компаниях. В настоящее время женщины активно представлены не во всех отраслях экономики. Согласно данным отчета о глобальном гендерном разрыве, озвученным во время Всемирного экономического форума, Япония занимает 116 место среди всех других стран по уровню гендерного разнообразия на рабочих местах. Это единственная страна из "Большой семерки", которая не вошла в первую сотню.

Согласно новому индексу, компании будут оцениваться на основе рыночной капитализации и того, насколько хорошо они внедряют политику гендерного равенства. В том числе, насколько нетерпимо относятся к сексуальным домогательствам на рабочих местах. Кроме того, компании не должны допускать гендерного разрыва в оплате труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017031-pensionnyy-fond-yaponii-vydelit-377-mlrd-dollarov-na-podderzhku-gendernogo-ravenstva/