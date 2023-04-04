McDonald's готовится к массовым увольнениям сотрудников

McDonald's. Иллюстративное фото: pixabay.com

McDonald's временно закрывает офисы в США, поскольку сеть готовится к тому, чтобы объявить о массовых увольнениях. Сокращения станут частью мер по реструктуризации компании, передает The Wall Street Journal.

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На прошлой неделе чикагская сеть ресторанов быстрого питания разослала электронные письма своим американским и некоторым международным корпоративным сотрудникам о том, что те должны будут работать из дома с понедельника по среду. Компания также попросила сотрудников отменить все личные встречи с поставщиками и другими сторонними партнерами в штаб-квартире McDonald's.

"В течение следующей недели мы сообщим о ключевых решениях, касающихся деятельности некоторых сотрудников и уровня укомплектованности персоналом некоторых подразделений компании", — говорится в электронном письме, к которому получили доступ журналисты The Wall Street Journal.

Компания отказалась официально комментировать будущие увольнения сотрудников. В январе в McDonald's заявили, что планируют принять трудные решения об изменениях в компании. Сделать это обещали к апрелю. Гендиректор компании Крис Кемпчински тогда сказал, что компания настроена на экономию денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015175-mcdonalds-gotovitsya-k-massovym-uvolneniyam-sotrudnikov/