Турция, Китай и Казахстан стали крупнейшими покупателями золота в январе 2023 года

Золотые слитки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Центральные банки Турции, Китая и Казахстана стали крупнейшими покупателями золота в январе 2023 года. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в настоящее время в Турции находится 656 тонн золота, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, передает Bloomberg.

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В общей сложности центральные банки по всему миру увеличили свои резервы на 31 тонну чистого золота в январе. При этом банки закупили на 16% больше золота по сравнению с декабрем 2022 года. Турция купила 23 тонны золота, что сделало ее крупнейшим покупателем драгоценного металла среди центральных банков мира.

Народный банк Китая и Национальный банк Казахстана стали вторыми и третьими по величине покупателями (15 тонн и 4 тонны золота соответственно).

Золото является популярным активом у турецких граждан. Жители Турции используют золото в качестве страховки от валютного и инфляционного давления. В феврале Турция временно приостановила импорт золота в рамках чрезвычайного плана по смягчению экономических последствий разрушительных землетрясений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012027-turtsiya-kitay-i-kazahstan-stali-krupneyshimi-pokupatelyami-zolota-v-yanvare-2023-goda/