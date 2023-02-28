Индонезийская рупия названа самой эффективной валютой Азии

Индонезийская рупия. Фото: Ian Waldie/Bloomberg via Getty Images

Индонезийская рупия возглавила рейтинг самых эффективных валют Азии. Однако лидерское положение валюты может быть недолгим. На это может повлиять рост процентной ставки в США, передает Bloomberg.

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В этом году индонезийская рупия выросла более чем на 2% по отношению к доллару и опередила другие азиатские валюты в рейтинге эффективности. Однако это лидерство может быть недолгим. В настоящее время аналитики оценивают, насколько рост процентной ставки в США может повлиять на рупию.

"Высокая доходность мировых облигаций будет поддерживать повышенную волатильность активов. Все это омрачает перспективы роста индонезийской рупии", — сказал Элвин Тан, глава отдела азиатской валютной стратегии в RBC Capital Markets в Сингапуре.

Рупия находится под давлением, так как доллар укрепляется. Валюта также потеряла ключевой источник поддержки после того, как Банк Индонезии оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне, поскольку ценовое давление ослабло. Инвесторы будут обращать внимание на данные по базовой инфляции, которые должны быть опубликованы на этой неделе, чтобы определить, закончился ли цикл ужесточения политики центрального банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010960-indoneziyskaya-rupiya-nazvana-samoy-effektivnoy-valyutoy-azii/