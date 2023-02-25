Alibaba добилась роста продаж в последнем квартале 2022 года

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Alibaba добилась роста продаж, несмотря на то, что последний квартал 2022 года выдался кризисным для компании. Стоимость акций китайского гиганта электронной коммерции выросла на 2%, передает Financial Times.

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Китайский гигант электронной коммерции Alibaba добился роста продаж на 2% в последнем квартале 2022 года, несмотря на то, что в течение этого периода локдауны на большей части территории Китая мешали развитию бизнеса. В компании сообщили, что скорректированная чистая прибыль выросла на 12% по сравнению с прошлым годом, до 50 млрд юаней (7,2 млрд долларов) на фоне выручки в 248 млрд юаней. Эти показатели превысили оценки аналитиков.

"В прошлом квартале наш бизнес столкнулся с трудностями из-за быстрого изменения ситуации с COVID-19. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и ждем дальнейшего улучшения ситуации", — сказал исполнительный директор Дэниел Чжан.

Высокие показатели продаж также привели к росту акций Alibaba более чем на 2%. Однако компания потеряла более 65% своей рыночной стоимости после того, как официальные лица в Пекине отменили запланированный публичный листинг дочерней финтех-компании Ant Group более двух лет назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010734-alibaba-dobilas-rosta-prodazh-v-poslednem-kvartale-2022-goda/