Прогнозы экспертов о глобальном дефиците пшеницы не сбылись спустя год после начала войны в Украине

Пшеница. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Эксперты прогнозировали дефицит пшеницы после вторжения России в Украину, однако спустя год после начала войны эти прогнозы не сбылись. Высокие урожаи пшеницы позволили сократить дефицит, передает Quartz.

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Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, эксперты предупредили, что в мире может возникнуть дефицит зерна, который в свою очередь приведет к повышению цен на продукты. Россия и Украина экспортировали более четверти мирового объема пшеницы.

Однако предсказания относительно глобального дефицита пшеницы не оправдались. В прошлом году Украина собрала 20 млн тонн пшеницы, что примерно на 25% ниже среднего уровня. Но снижение экспорта пшеницы из Украины было компенсировано увеличением производства в других странах. По словам Моники Тотовой, экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), общий объем производства пшеницы в 2022 году увеличился во всем мире за счет увеличения экспорта из Канады и России.

При этом несколько стран, зависящих от импорта пшеницы, в том числе Конго, Эфиопия и Судан, столкнулись с продовольственным кризисом после начала войны в Украине. По словам Тотовой, в некоторых странах также возникли определенные экономические проблемы. В том числе, повысились цены на энергоносители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010732-prognozy-ekspertov-o-globalnom-defitsite-pshenitsy-ne-sbylis-spustya-god-posle-nachala-voyny-v-ukraine/