Toyota и Honda повысили зарплаты работникам в Японии

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Toyota и Honda объявили о повышении зарплат рабочих заводов, расположенных в Японии. Компании сделали это в соответствии с пожеланиями Банка Японии, который призвал работодателей повысить зарплаты работников, передает Quartz.

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Автопроизводители Honda и Toyota объявили, что они полностью выполнили требования по заработной плате и бонусам, установленные национальным профсоюзом автомобильных рабочих. В настоящее время крупнейшие автопроизводители страны пытаются скорректировать заработную плату в соответствии с прошлогодней рекордной инфляцией.

Представители Honda объявили, что повышение заработной платы достигнет 5%, что является самым сильным повышением за последние три десятилетия. Кроме того, рабочие будут получать бонусные выплаты по итогам года. В Toyota не сообщили о конкретной сумме. Однако представители профсоюза подтвердили, что это повышение является самым большим за последние 20 лет.

Рост заработной платы в настоящее время является острым вопросом в японском обществе. Банк Японии сообщил, что заработная плата должна расти в соответствии с ростом индекса потребительских цен. Работодателей также попросили повысить зарплату работников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010550-toyota-i-honda-povysili-zarplaty-rabotnikov-v-yaponii/