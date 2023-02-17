США могут объявить о дефолте летом 2023 года

Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

США могут объявить о дефолте этим летом, если Конгресс не повысит лимит госдолга. Министерство финансов способно поддерживать действие чрезвычайных мер, принятых из-за достижения потолка госдолга, еще в течение пяти-восьми месяцев, передает CNBC.

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Казначейство США вынуждено будет отменить действие чрезвычайных мер, принятых для предотвращения дефолта, если Конгресс не повысит лимит долга. Такой прогноз озвучило бюджетное управление Конгресса. В последнем прогнозе отмечается, что окончательную дату прекращения действия чрезвычайных мер можно будет определить в апреле, когда Налоговое управление США получит выплаты от граждан. Если налоговых поступлений будет меньше, чем прогнозируют в бюджетном управлении, то действие мер также завершится раньше.

Бюджетное управление также пересмотрело прогноз размера годового дефицита федерального бюджета на следующее десятилетие. В настоящее время агентство считает, что в течение следующих 10 лет дефицит составит 18,8 трлн долларов, что на 20% выше, чем оценка, которая была озвучена в мае прошлого года (15,7 трлн долларов).

США достигли текущего предела долга (31 трлн долларов) в январе 2023 года, после чего министр финансов Джанет Йеллен инициировала ряд чрезвычайных мер, которые позволили правительству продолжать занимать деньги для выполнения своих обязательств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009655-ssha-mogut-obyavit-o-defolte-letom-2023-goda/