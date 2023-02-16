Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Инфляция в США немного снизилась в январе 2023 года по сравнению с данными 2022 года. Однако опасения экспертов по поводу будущего роста инфляции усилились, передает Financial Times.

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Индекс потребительских цен США в январе вырос на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Однако этот показатель не соответствует ожиданиям аналитиков, поэтому их опасения по поводу сохранения высокой инфляции в экономике США усилились. Экономисты ожидали снижения роста индекса потребительских цен до 6,2% с 6,5%, зафиксированных в декабре.

Без учета цен на энергоносители и продукты питания "базовый" показатель ИПЦ вырос на 5,6% в январе, что также немного ниже роста на 5,7% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали роста на 5,5%. За январскими данными по инфляции аналитики следили очень внимательно, так как они являются важным ориентиром для инвесторов, экономистов и руководителей центральных банков.

"ФРС будет полна решимости придерживаться выбранного курса. Однако при медленном снижении инфляции вероятность совершить ошибку возрастает", — сказал Маркус Брукс, главный инвестиционный директор Quilter Investors.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009496-inflyatsiya-v-ssha-nemnogo-snizilas-v-yanvare-2023-goda/