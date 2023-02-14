Бытовая техника может подешеветь во всем мире с 2027 года

Стиральная машина. Иллюстративное фото: pexels.com

Стиральные машины и холодильники могут подешеветь во всем мире с 2027 года. Министерство энергетики США подготовило новые правила, которые регламентируют деятельность производителей бытовой техники, передает The Washington Post.

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Администрация президента США Джо Байдена предложила ужесточить стандарты энергопотребления для бытовых стиральных машин, холодильников и морозильных камер. Это предлагается сделать, чтобы сократить выбросы и сэкономить деньги потребителей.

Министерство энергетики заявило, что изменения в правилах, которые не обновлялись более десяти лет, помогут американцам сэкономить около 3,5 млрд долларов в год на счетах за электроэнергию и воду. Кроме того, с помощью этих правил сократятся выбросы вредных парниковых газов. Домовладельцы сэкономят в среднем 295 долларов за 14-летний срок службы новой стиральной машины и 130 долларов за срок службы нового холодильника.

При этом компаниям, производящим бытовую технику, потребуется инвестировать в производство около двух миллиардов долларов в течение следующих трех лет, чтобы обновить производственные линии для соответствия новым стандартам. Предложения о новых стандартах для производителей бытовой техники могут вступить в силу уже в 2027 году. Если это произойдет, то американское законодательство может повлиять на рынок бытовой техники во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009136-bytovaya-tehnika-mozhet-podeshevet-vo-vsem-mire-s-2027-goda/