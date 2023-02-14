Сколько стоит проживание в Шымкенте в 2023 году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уровень и стоимость проживания зависят от различных факторов, включая доходы и расходы: еда, жилье и так далее. О том, во сколько может обойтись жизнь в одном из мегаполисов Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Шымкент является одним из трех мегаполисов Казахстана, который получил статус города республиканского значения в 2018 году.

Это самый большой по площади город страны, а его население превышает 1,1 млн человек. При этом Шымкент является одним из популярных маршрутов для внутренних путешествий и имеет интересные места для посещения.

Рассмотрим стоимость одного месяца жизни в данном мегаполисе.

Уровень доходов в Шымкенте

Средняя зарплата по Казахстану в четвертом квартале 2022 года резко выросла почти на 40 тыс. тенге и достигла 340 тыс. тенге.

Как указывают данные статистики, в Шымкенте средняя зарплата составила 250 340 тенге. При этом следует учитывать, что это лишь среднестатистический показатель.

Расходы на еду и основные потребности

Уровень прожиточного минимума (ПМ) в январе текущего года увеличился во всех регионах Казахстана. Этот показатель дает понять, сколько денег нужно казахстанцу, чтобы покрыть свои минимальные потребности – оплатить необходимые услуги, купить нужные продукты и товары.

Так, в Шымкенте ПМ достиг 45 224 тенге в январе 2023 года. То есть эта сумма способна покрыть минимальные базовые потребности в еде и услугах.

При этом средние цены на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) в мегаполисе за год выросли на 24,1%. Данные по стоимости отдельных продуктов указаны в следующей таблице.

Стоимость продуктов питания в Шымкенте. На основе данных: Бюро национальной статистики

Стоимость жилья

Аренда является одним из самых популярных и доступных способов проживания в городах.

Как указывают данные официальной статистики, средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в Казахстане за январь снизилась на 2,5%. Однако в годовом выражении цены выросли на 34,3%.

В Шымкенте средняя цена достигает 2 731 тенге за один квадратный метр (16% роста за год). Получается, что в среднем за однокомнатную квартиру площадью 30 квадратных метров арендная плата в январе 2023 года составляла 81 930 тенге.

А средняя стоимость коммунальных услуг следующая:

содержание жилища – 17,89 тенге за 1 квадратный метр;

за 1 квадратный метр; отопление центральное – 4 912 тенге за 1 Гкал;

за 1 Гкал; холодная вода – 96,62 тенге за 1 кубический метр;

за 1 кубический метр; водоотведение – 38,66 тенге за кубический метр;

за кубический метр; вывоз мусора – 185 тенге за месяц с человека;

за месяц с человека; газ, транспортируемый по распределительным сетям природный – 32,64 тенге за кубический метр;

за кубический метр; электроэнергия: от 1 604 до 2 695 тенге за 100 кВт/ч при наличии электроплиты, и от 1 627 до 2 695 тенге без нее.

Таким образом, если основываться на статистических данных, то на начало 2023 года в среднем один работающий житель Шымкента получает 250 тыс. тенге. При этом на аренду однокомнатной квартиры может тратиться около 82 тыс. тенге, а на остальные минимальные потребности – 45 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009103-skolko-stoit-prozhivanie-v-shymkente-v-2023/