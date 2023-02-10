Ожидают ли казахстанцы снижения инфляции, рассказали в Нацбанке

Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

Несмотря на продолжающееся рекордное подорожание товаров и услуг, инфляционные ожидания казахстанцев впервые за долгое время улучшились. О том, как граждане воспринимают рост цен в стране, рассказали в Национальном банке РК.

В декабре 2022 года доля казахстанцев, которые ожидали ускорения инфляции, достигло рекордного значения. Порядка 66% опрошенных Нацбанком жителей страны считали, что рост цен продолжится с той же скоростью, что и был или даже ускорится.

Однако за январь инфляционные настроения казахстанцев заметно улучшились. Доля респондентов, ожидающих сохранение текущего либо более быстрого роста цен, снизилась до 57%.

Также снизилась медианная оценка ожидаемой (с 21,3% до 17,3%) и воспринимаемой (с 22,1% до 21,7%) инфляции. Таким образом, можно отметить, что взгляды казахстанцев по поводу экономической ситуации в стране стали более оптимистичными.

Оценка казахстанцев. Инфографика: Национальный банк РК

Это подтверждается индексом потребительских настроений, который в январе 2023 года существенно увеличился и составил 111,8 пункта (против 97,4 пункта в декабре).

Потребительские настроения казахстанцев улучшились. Инфографика: Национальный банк РК

Также улучшились оценки по изменению личного материального положения в ближайший год – сразу на 25 пунктов. А вместе с ними повысились как краткосрочные оценки экономического развития страны на год вперед (на 12,9 пункта), так и долгосрочные оценки – на 5 лет вперед (на 11 пунктов).

Есть улучшения и по поводу текущей ситуации. Оценка личного материального положения за последний год улучшилась на 17,9 пункта, а индекс готовности к крупным покупкам увеличился на 5,2 пункта.

Оценка экономической ситуации в стране. Инфографика: Национальный банк РК

Однако эти позитивные изменения еще не говорят о том, что жители страны "не замечают" роста цен. Реальная инфляция по итогам января достигла 20,7%, и казахстанцы чаще всего сталкивались с подорожанием продуктов питания.

Большинство опрошенных отмечало увеличение стоимости мясной и молочной продукции (32% опрошенных), овощей и фруктов (29%), растительного масла (20%).

Также респонденты отмечали рост цен на коммунальные услуги (12%), бытовую химию (22%) и одежду (12%).

Что по мнению казахстанцев в стране дорожает сильнее всего. Инфографика: Национальный банк РК

Ожидания рядовых казахстанцев в некоторой степени совпадают с прогнозами профессиональных участников финансового рынка. В первом квартале 2023 года предприятия всех видов деятельности ожидают дальнейшего замедления темпов роста цен и снижения общего уровня инфляции до 13,3% к 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008829-ozhidayut-li-kazahstantsy-snizheniya-inflyatsii-rasskazali-v-natsbanke/