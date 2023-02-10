Disney планирует уволить семь тысяч сотрудников

Disney+. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Disneу планирует уволить семь тысяч сотрудников в рамках сокращения расходов. Компания стала одним из последних крупных холдингов, который решил прибегнуть к увольнениям, в условиях глобальной экономической неопределенности, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

"Увольнения необходимы для того, чтобы справиться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Но это не значит, что подобное решение далось мне легко", — сказал исполнительный директор Боб Айгер.

По словам Айгера, увольнения являются частью стратегии Disney по сокращению расходов на 5,5 млрд долларов. Он рассказал о реорганизации компании, которая направлена на то, чтобы поставить в приоритет творчество и увеличить прибыль стримингового сервиса Disney+.

Айгер вернулся к руководству компанией в ноябре 2022 года. Его возвращение восприняли, как попытку вернуть "золотой век Disney". По мнению экспертов, именно он способен развернуть компанию в нужное русло, несмотря на охлаждение рынка потокового вещания и затруднения, с которыми сталкивается индустрия производства контента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008722-disney-planiruet-uvolit-sem-tysyach-sotrudnikov/