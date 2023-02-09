Британии удастся избежать рецессии в 2023 году, заявили аналитики

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Экономический аналитический центр прогнозирует, что Великобритания, вероятнее всего, избежит рецессии в этом году. По мнению экспертов, рост будет незначительным, однако острого кризиса удастся избежать, передает BBC.

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Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) заявил, что экономика будет расти медленно на фоне того, что высокие цены бьют по бюджетам домохозяйств. Аналитики заявляют, что стране удастся избежать рецессии, однако семь миллионов британских семей будут переживать этот период со сложностями.

Официальные данные о состоянии британской экономики должны быть опубликованы в конце этой недели. Как правило, об экономическом спаде говорят, когда экономика страны не растет в течение двух кварталов подряд. Если такое происходит, то это означает, что система работает не слаженно, компании зарабатывают меньше денег и сокращают рабочие места. А у правительства остается меньше налоговых поступлений, которые можно потратить на общественные услуги.

NIESR прогнозирует, что в этом году экономика вырастет на 0,2%, а в 2024 году рост достигнет 1%. Специалисты центра рисуют более оптимистичную картину, чем другие эксперты в своих прогнозах. Например, представители Банка Англии настроены менее оптимистично. Однако эксперты NIESR предупреждают, что рост стоимости жизни сильно ударит по жителям северо-востока Англии, некоторых частей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008541-britanii-udastsya-izbezhat-retsessii-v-2023-godu-zayavili-analitiki/