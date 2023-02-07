Среднее образование подорожало в Казахстане

Школьница. Иллюстративное фото: pixabay.com

Услуги школ и других учреждений среднего образования в Казахстане за год заметно подорожали. О том, как сильно выросли цены, рассказали аналитики Finprom.

С нового года учителям школ заметно подняли зарплаты – сразу на 25%. Однако не все изменения в сфере образования являются такими же положительными. Как отметили аналитики, в стране также выросли цены на образовательные услуги.

Так, по итогам января текущего года стоимость услуг в сфере основного и общего среднего образования выросла на 9,5% за год.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Павлодарской области – сразу на 26,1%. Также отличились подорожанием Туркестанская (на 23,3%) и Атырауская (на 22%) области.

Незначительный прирост цен на услуги школ и других организаций среднего образования был зафиксирован в Карагандинской и Улытауской областях – по 0,7% в каждой. Еще в четырех регионах (в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Жетысуской областях) цены остались на уровне января 2022 года.

Рост цен в сфере образования. Инфографика: finprom.kz

На этом фоне заметно выросли и объемы предоставляемых образовательными учреждениями услуг – на 12,5%, до 444,9 млрд тенге.

Впрочем, стоит отметить, что значительная часть средств все равно была покрыта за счет государственного бюджета – около 97,3% или 433 млрд тенге. Еще 1,7 млрд тенге было оплачено за счет предприятий.

Самостоятельно жители страны оплатили лишь порядка 10,2 млрд тенге, что на 36,9% больше прошлогоднего показателя.

Объем оказанных образовательных услуг в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Также отметим, что текущий рост цен в сфере среднего образования нельзя назвать чрезмерным – он заметно уступает инфляции в секторе платных услуг, которая по итогам января 2023 года достигла 14,2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008351-srednee-obrazovanie-podorozhalo-v-kazahstane/