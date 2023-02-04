Известный инвестор Чарли Мангер заявил, что в США нужно запретить криптовалюты

Чарли Мангер. Фото: Houston Cofield/Bloomberg via Getty Images

Вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер призвал правительство США запретить криптовалюты по примеру Китая. Он утверждает, что отсутствие регулирования может повредить американской экономике, передает CNBC.

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99-летний Чарли Мангер заявил, что криптовалюта — это не валюта, не товар и не ценная бумага. По его словам, криптовалюты без регулирования подобны азартным играм, за которыми никто не следит.

Мангер и его деловой партнер Уоррен Баффет являются давними критиками криптовалют. Они оба утверждают, что криптовалюты не являются ни материальными, ни производительными активами. Последние комментарии Мангера прозвучали как раз в тот момент, когда криптоиндустрия столкнулась с кризисом ликвидности, усугублённым крахом FTX.

В прошлом году рынок криптовалют потерял более двух триллионов долларов. По данным Coin Metrics, цена биткоина, крупнейшей в мире криптовалюты, упала на 65% в 2022 году. По словам Чарли Мангера, правительство Китая продемонстрировало исключительный пример здравого смысла в отношении криптовалют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007915-izvestnyy-investor-charli-manger-zayavil-chto-v-ssha-nuzhno-zapretit-kriptovalyuty/