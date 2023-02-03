ФРС США больше не будет учитывать данные о COVID-19 при повышении процентной ставки

Джером Пауэлл. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

ФРС США больше не учитывает данные об общественном здравоохранении при принятии решения относительно повышения или снижения процентной ставки. Председатель Федеральной резервной системы заявил, что COVID-19 все еще существует, но он больше не оказывает такого радикального давления на экономику, как это было раньше, передает Quartz.

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В среду комитет чиновников Федеральной резервной системы США, определяющий уровни процентных ставок, объявил о повышении ставки на 25 базисных пунктов (или 0,25 процентных пункта). Это значительное замедление по сравнению с повышением на 50 базисных пунктов, которое ФРС провела в декабре, и повышением на 75 базисных пунктов, принятым в ноябре.

При этом ФРС больше не учитывает данные от чиновников, отвечающих за показатели общественного здравоохранения.

"Лично я понимаю, что COVID-19 все еще существует. Но он больше не играет важной роли в нашей экономике. Мы научились справляться с этой болезнью. Уровень заболеваемости больше не будет восприниматься как потенциальный экономический риск", — заявил Джером Пауэлл, председатель ФРС США.

Это изменение в политике ФРС могло быть вызвано снятием строгих карантинных ограничений в Китае, а также тем фактом, что в настоящее время не существует варианта COVID-19, невосприимчивого к вакцинам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007742-frs-ssha-bolshe-ne-budet-uchityvat-dannye-o-covid-19-pri-povyshenii-protsentnoy-stavki/