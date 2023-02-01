Автомобили каких марок казахстанцы чаще всего покупали в 2022 году

Автомобили. Иллюстративное фото: welcomia/Getty Images

Авторынок Казахстана продолжает расти. В 2022 году общее количество проданных автомобилей достигло самого высокого показателя за последние семь лет. О том, авто каких марок предпочитали казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.

Последние годы мировой авторынок сильно "штормило" – продажи новых машин падали во многих странах. Однако это не касалось Казахстана, где в марте 2022 года рост продаж составил целых 28,3%.

Продажи росли и в середине года, например, только в августе официальными дилерами было продано более 11 тыс. автомобилей, что на 25,4% больше показателя 2021 года. В декабре казахстанский авторынок показал максимальное за год значение – 13 759 проданных машин (рост 28,3%).

Всего же за 2022 год, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), продажи превысили отметку в 123 тыс. новых авто, что на 5,3% больше, чем было в 2021 году. Более того, это максимальный показатель за последние семь лет.

Продажи новых авто в 2022 году. Инфографика: Ассоциация казахстанского автобизнеса

Какие автомобили предпочитали казахстанцы

В каждой стране есть свои популярные бренды. В Казахстане в топ-5 самых покупаемых марок автомобилей в 2022 году вошли:

Chevrolet – 34 289 продаж; Hyundai – 28 864 продажи; Kia – 14 421 продажа; Toyota – 9 622 продажи; Lada – 7 386 продаж.

Самые популярные бренды и модели авто в Казахстане. Инфографика: Ассоциация казахстанского автобизнеса

В разрезе моделей первое место с большим отрывом от "конкурентов" занял Chevrolet Cobalt – 23 178 проданных автомобилей. Следом идет Hyundai Tucson (8 862 продажи), а на третьем месте расположился Chevrolet Nexia (7 145 проданных машин).

В топ-10 популярных среди казахстанцев автомобилей также входят: Hyundai Elantra (4 981 авто), Hyundai Sonata (4 563 авто), Toyota LC Prado (3 511 авто), Kia Sportage (3 321 авто), Hyundai Accent (2 970 авто) и Hyundai Santa Fe (2 969 авто). Замыкает десятку лидеров Lada Granta – 2 793 проданных автомобиля.

Стоит отметить, что в Казахстане растут не только продажи новых автомобилей, но и их производство. За 2022 год, по данным аналитиков, в стране собрали 103 345 легковых автомобилей – это на 28,1% больше, чем было в прошлом году.

Это также хорошая новость и для казахстанцев, желающих приобрести машину в рамках льготного автокредитования. Напомним, по правилам программы приобретать под низкий процент можно только автомобили казахстанского производства.

Сейчас прием заявок на участие в льготном автокредитовании временно приостановлен, но уже 6 февраля оно будет возобновлено в новом формате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007635-avtomobili-kakih-marok-kazahstantsy-chasche-vsego-pokupali-v-2022-godu/