Китай может стать вторым крупнейшим экспортером автомобилей в мире

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Китай может стать вторым крупнейшим экспортером легковых автомобилей в мире. Это может изменить глобальную автомобильную промышленность и вызвать новую напряженность в отношениях Китая с торговыми партнерами и конкурентами, передает Bloomberg.

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Согласно данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, поставки китайских автомобилей за границу утроились с 2020 года и достигли более 2,5 млн в прошлом году. Китай всего лишь на 60 тысяч единиц автомобилей отстает от Германии, экспорт которой в последние годы сократился. Показатели Китая, отстающие от Японии, но опережающие США и Южную Корею, предвещают появление серьезного конкурента для признанных лидеров рынка.

Китайские авто в настоящее время являются самыми популярными на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. В Европе самыми продаваемыми автомобилями китайского производства являются электрокары от Tesla, а также бывшие европейские бренды, которые сегодня принадлежат китайским компаниям. Например, Volvo и MG. Также особой популярностью в Европе пользуются Dacia Spring и BMW iX3, которые производятся исключительно в Китае.

По словам Сюй Хайдуна, заместителя главного инженера Китайской ассоциации автопроизводителей, это только начало. По его словам, цель состоит в том, чтобы к 2030 году продать за границу 8 млн легковых автомобилей, что более чем в два раза превышает текущие показатели Японии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007026-kitay-mozhet-stat-vtorym-krupneyshim-eksporterom-avtomobiley-v-mire/