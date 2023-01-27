Снижение спроса на товары из Китая спровоцировало проблемы с поставками

Грузовое судно. Иллюстративное фото: pixabay.com

Спрос на товары из Китая по всему миру падает третий месяц подряд. Из-за этого страдают предприятия, занимающиеся грузоперевозками, что в свою очередь сводит на нет усилия страны по наращиванию экономического роста, передает Financial Times.

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В крупнейших портах страны наблюдается снижение объема отгруженных товаров. Компании, занимающиеся морскими грузоперевозками, не заходят в некоторые порты, поскольку опасаются, что груза будет слишком мало. Традиционно проблемы с поставками случаются в Китае во время празднования Нового года по лунному календарю. Но в этом году, согласно отчету поставщика данных о цепочках поставок Drewry, ситуация сильно усугубилась из-за падения мирового спроса на товары из Китая.

Помимо слабого спроса, объемы поставок сократились после того, как очередная вспышка заболеваемости COVID-19 повлияла на цепочки поставок страны, что привело к нехватке персонала и закрытию заводов.

Однако представители отрасли говорят, что основной причиной проблем с поставками являются изменения в потребительском поведении. Саймон Сандболл, основатель и исполнительный директор поставщика данных eeSea, сказал, что если раньше во всем виноват был COVID-19 и карантин, то теперь слабый спрос является основной причиной проблем с поставками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006875-snizhenie-sprosa-na-tovary-iz-kitaya-sprovotsirovalo-problemy-s-postavkami/