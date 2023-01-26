Куриные яйца сильно подорожали в США из-за птичьего гриппа

Куриные яйца. Иллюстративное фото: pexels.com

Куриные яйца, которые традиционно считаются социальным и доступным продуктом, резко подорожали в США. Причиной этого стали крупная вспышка птичьего гриппа и инфляция, передает Quartz.

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Согласно данным Бюро трудовой статистики США, в декабре цены на яйца выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: продовольственная инфляция в годовом исчислении выросла на 10,4%. Стоимость дюжины яиц в США сейчас составляет 4,25 доллара по сравнению с 1,79 доллара год назад. Рекордно высокие цены даже побудили некоторых американцев попытаться перевезти дешевые яйца через границу США и Мексики, чтобы перепродать их в Штатах.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, основной причиной высоких цен является вспышка птичьего гриппа, от которой с января 2022 года пострадало более 57 млн диких водоплавающих птиц, промысловой птицы и домашнего скота. Это не первый раз, когда птичий грипп влияет на поставки яиц.

Около 50,5 млн птиц погибли после того, как в декабре 2014 года был обнаружен вариант птичьего гриппа, который потом распространялся в ближайшие несколько лет. В отличие от вспышки 2015 года, которая в основном была локализована на птицефермах Среднего Запада Америки, в этот раз грипп распространился по всей стране.

При этом оптовые цены на яйца в США начинают постепенно стабилизироваться. Однако, согласно недавнему отчету Министерства сельского хозяйства США, пройдет некоторое время, прежде чем цены в супермаркетах тоже снизятся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006698-kurinye-yaytsa-silno-podorozhali-v-ssha-iz-za-ptichego-grippa/