На сколько выросли зарплаты в сфере здравоохранения Казахстана в 2022 году

Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

В 2022 году казахстанская сфера здравоохранения и социальных услуг начала испытывать подъем. Начался рост приходящих в сектор инвестиций, а вместе с этим заметно подросли и средние зарплаты. О том, как выросли доходы работников здравоохранения, рассказали аналитики Finprom.

За весь 2022 год в сферу здравоохранения Казахстана пришло инвестиций на общую сумму 273 млрд тенге – это на 35% больше, чем было годом ранее.

Значительная часть средств "ушла" в Астану – 92,8 млрд тенге. Также активно инвестировали в Восточно-Казахстанскую (21,6 млрд тенге) и Жамбылскую (20,6 млрд тенге) области.

На Алматы пришлось 18,6 млрд тенге, а на Шымкент – 16 млрд тенге.

Инвестиции в здравоохранение. Инфографика: finprom.kz

На сколько выросли зарплаты

Вместе с ростом инвестиций заметно выросли и средние зарплаты работников, однако здесь есть нюанс.

В денежном выражении, действительно, наблюдается рост окладов. Если за январь-сентябрь 2021 года работники сферы здравоохранения и социального обслуживания населения в среднем получали около 217,2 тыс. тенге в месяц, то в 2022 году эта сумма увеличилась до 245 тыс. тенге.

Что, к слову, все равно меньше средней зарплаты по стране, наблюдающейся в прошлом году. Для сравнения, еще в 2018 году средняя зарплата работников в указанной сфере составляла лишь 109,2 тыс. тенге.

Как изменились зарплаты в сфере здравоохранения. Инфографика: finprom.kz

Однако с ростом зарплат не все так просто. Учитывая инфляцию, которая по итогам декабря достигла рекордных 20,3%, реальная покупательская способность зарплат в секторе не только не выросла, но даже уменьшилась – на 0,5%.

Другими словами, денег стало больше, а купить на них получится меньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006546-na-skolko-vyrosli-zarplaty-v-sfere-zdravoohraneniya-kazahstana-v-2022-godu/