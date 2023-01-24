Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Снижение цен на автомобили Tesla потрясло рынок электромобилей. Внезапный шаг компании оказывает давление на конкурентов и снижает стоимость бывших в употреблении машин Tesla, передает The Wall Street Journal.

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В середине января Tesla объявила о снижении стоимости на некоторые модели самого продаваемого автомобиля Y, что вызвало неоднозначную реакцию инвесторов и аналитиков с Уолл-Стрит. Некоторые предположили, что этот шаг был сделан в ответ на снижение спроса. Другие посчитали, что Tesla вытесняет конкурентов, жертвуя частью своей операционной прибыли, которая в настоящее время намного выше, чем у большинства автомобильных компаний.

Стартовая цена Model Y сейчас составляет около 53 тысяч долларов по сравнению с 66 тысячами долларов (предыдущая цена этого автомобиля). Это все еще дороже, чем базовая модель Mach-E от Ford, но дешевле некоторых более дорогих версий Ford EV.

По словам аналитика Bank of America Джона Мерфи, на данный момент традиционные автопроизводители, у которых нет такого разнообразия электромобилей, как у Tesla, имеют низкую норму прибыли, или теряют деньги на своих моделях с подключаемыми модулями. По его словам, снижение цен Tesla, вероятно, заставит автомобильные компании еще больше снизить стоимость своих электромобилей. В конечном итоге все это может привести к ценовой войне.

"Это снижение цен, вероятно, еще больше затруднит бизнес, поскольку все производители пытаются нарастить производство электромобилей", — сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006373-snizhenie-tsen-na-avtomobili-tesla-potryaslo-rynok-elektromobiley/