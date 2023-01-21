Соучредитель Netflix отказался от поста гендиректора после 25 лет управления компанией

Netflix. Иллюстративное фото: pexels.com

Соучредитель Netflix Рид Хастингс отказался от должности генерального директора. Он продолжит работу в компании в качестве председателя совета директоров. Хастингс возглавлял Netflix на протяжении 25 лет и превратил компанию в гиганта потокового вещания, передает The Wall Street Journal.

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Преемником Хастингса стал Грег Питерс, который ранее занимал должность главного операционного директора и отвечал за запуск одного из последних проектов компании, бюджетной подписки с рекламой. Этот шаг знаменует собой окончание 25-летнего правления Хастингса, который превратил компанию, продающую DVD-диски, в лидера рынка.

Сейчас индустрия потокового вещания сталкивается с совершенно новыми проблемами: инвесторы теперь ценят прибыль выше роста числа подписчиков, а потребители становятся все более непостоянными, учитывая, что на рынке появляются новые сервисы.

В четверг компания заявила, что превзошла собственный прогноз роста числа подписчиков в последнем квартале года, прибавив почти 7,7 млн новых клиентов. Ранее в Netflix ожидали, что число новых подписчиков за этот период составит 4,5 млн в течение этого периода.

"2022 год был трудным годом, в начале которого нас ждали препятствия, однако у него был яркий финал", — говорится в ежеквартальном письме Netflix инвесторам.

Компания заявила, что у нее есть четкий путь к ускорению роста доходов. Netflix завершила 2022 год с 230,8 млн подписчиков по всему миру. Акции компании выросли на 6,9% после этого объявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006135-souchreditel-netflix-otkazalsya-ot-posta-gendirektora-posle-25-let-upravleniya-kompaniey/