Amazon оштрафовали за небезопасные условия труда на складах

Amazon. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Управление по охране и гигиене труда США (OSHA) оштрафовало Amazon за неспособность обеспечить безопасность своих сотрудников. Проверяющие обнаружили, что работники трех складов компании подвергаются риску, передает Quartz.

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Согласно данным управления, работники складов в Иллинойсе, Флориде и Нью-Йорке должны были поднимать тяжести в течение нескольких часов в неприспособленных для этого условиях. Например, им приходилось скручивать руки под неестественными углами, чтобы в условиях тесноты поставить товар на определенную полку склада. В будущем такие манипуляции могут привести к проблемам с поясницей и кистевому тоннельному синдрому.

Управление назначило штраф в размере 60 269 долларов. Это ничтожная доля от 503 млрд долларов, которые заработала Amazon в прошлом финансовом году. Однако компания собирается оспаривать это решение. Представитель Amazon Келли Нантел заявила, что компания категорически не согласна с выводами управления и обжалует это решение, добавив, что за последние годы уровень травматизма на складах Amazon снизился на 15%.

При этом Центр стратегической организации, коалиции профсоюзов, который проанализировал общедоступные данные OSHA, обнаружил, что сотрудники Amazon получают серьезные травмы в два раза чаще, чем работники конкурирующих фирм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006134-amazon-oshtrafovali-za-nebezopasnye-usloviya-truda-na-skladah/