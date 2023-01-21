Минфин США объявил о чрезвычайных мерах, принятых из-за достижения Штатами лимита госдолга

Глава Минфина США Джанет Йеллен. Фото: Alex Wong/Getty Images

Правительство США достигло лимита госдолга в размере 31,4 трлн долларов 19 января. Минфин объявил, что вынужден принять чрезвычайные меры. По словам министра финансов Джанет Йеллен необходимо поднять потолок госдолга, чтобы избежать дефолта, передает Financial Times.

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Ранее министр финансов уже предупреждала законодателей, что в четверг, 19 января, США достигнет лимита госдолга. Когда этот день настал, Йеллен отправила письмо, подтверждающее нарушение, спикеру Палаты представителей от Республиканской партии Кевину Маккарти и лидеру меньшинства Палаты представителей от Демократической партии Хакиму Джеффрису. Министр финансов предупредила, что сложно сказать, как долго могут продолжаться чрезвычайные меры, прежде чем правительство США вынуждено будет объявить о дефолте.

Что относится к чрезвычайным мерам? По словам Йеллен, для создания дополнительных кредитных возможностей Минфин прекратит инвестиции в Пенсионный фонд и фонд нетрудоспособности государственных служащих, а также в Фонд медицинских пособий пенсионерам почтовой службы. Поступления в оба фонда будут восстановлены после того, как будет достигнуто соглашение о долге, и эти действия не затронут федеральных служащих и пенсионеров.

Эксперты ожидают, что письмо министра финансов даст старт ожесточенной битве между республиканцами и демократами. Сейчас Конгресс США разделен. Республиканцы контролируют Палату представителей, а демократы держат Сенат. Однако республиканцы имеют минимальный перевес, что дает меньшинству возможность блокировать принятие законов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006131-minfin-ssha-obyavil-o-chrezvychaynyh-merah-prinyatyh-iz-za-dostizheniya-shtatami-limita-gosdolga/