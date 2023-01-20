Инфляция в Британии замедляется благодаря снижению цен на топливо

Великобритания. Иллюстративное фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Инфляция в Великобритании замедляется второй месяц подряд благодаря снижению цен на топливо. Это оптимистичная новость для британской экономики, учитывая, что в октябре инфляция достигла 41-летнего максимума, передает Financial Times.

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Согласно данным Управления национальной статистики, годовой уровень инфляции потребительских цен снизился до 10,5% в декабре. Это меньше 10,7%, которые были зафиксированы в ноябре. Однако базовая инфляция, которая не учитывает неустойчивые цены на продукты питания, энергию, алкоголь и табачные изделия, осталась неизменной на уровне 6,3%. Эта цифра превзошла прогноз экономистов в 6,2%.

Эксперты считают, что замедление потребительской инфляции никак не ослабит давление на Банк Англии, от которого требуют повышения процентной ставки. Тем более, что рост цен в Великобритании превышает этот показатель в других странах. Инфляция в США упала до 15-месячного минимума в 6,5% в декабре. Господдержка потребителей энергии помогла удержать инфляцию во Франции на уровне 5,9%.

Рут Грегори, старший британский экономист Capital Economics, сказала, что данные и ценовое давление позволяют предположить, что Банку Англии еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005949-inflyatsiya-v-britanii-zamedlyaetsya-blagodarya-snizheniyu-tsen-na-toplivo/