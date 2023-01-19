"Мир в лучшем состоянии, чем мы ожидали": эксперты дали экономический прогноз на 2023 год

Калькулятор. Иллюстративное фото: pexels.com

Мировые бизнес-лидеры и высокопоставленные чиновники высказались оптимистично в отношении мировой экономики во время Всемирного экономического форума в Давосе. Это обусловлено тем, что Китай отказывается от строгих карантинных ограничений, а Западная Европа приспосабливается к негативному влиянию войны в Украине, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Гита Гопинат, заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), сказала, что организация готова повысить свои экономические прогнозы относительно будущего года. Если раньше МВФ говорил о "тяжелом 2023 годе", то теперь аналитики ожидают улучшения во второй половине этого года, а также в начале 2024 года. Позитивные данные, которые поступили на этой неделе из Европы и США, укрепили надежды на то, что мировой экономике удастся избежать рецессии в этом году.

Глава инвестиционного банка JPMorgan Даниэль Пинто подчеркнул, что мировая экономика стремится к устойчивости.

"Война, пандемия и потрясения, связанные с денежно-кредитной политикой. Мы пережили невероятно сложный период. Учитывая все, что произошло за последние годы, мир находится в лучшем состоянии, чем мы ожидали", — сказал он.

При этом Гита Гопинат все же предупредила, что 2023 год будет непростым. Она заявила, что поскольку инфляция все еще слишком высока, центральные банки должны "держать курс" на повышение процентных ставок до тех пор, пока инфляция не снизится до устойчивых значений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005795-mir-v-luchshem-sostoyanii-chem-my-ozhidali-eksperty-dali-ekonomicheskiy-prognoz-na-2023-god/