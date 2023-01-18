Как менялись цены на продукты в Казахстане на протяжении последних 10 лет

Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Продукты питания из-за более высокого спроса обычно дорожают сильнее, чем остальные товары и услуги, цены на которые учитываются в расчете инфляции. Как менялась стоимость продовольствия в Казахстане на протяжении последних 10 лет, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам декабря 2022 года годовая инфляция в Казахстане составила 20,3%.

Напомним, что этот показатель отражает рост стоимости набора товаров и услуг, состоящего из 508 позиций. 160 из них приходятся на продовольственные товары, то есть продукты питания.

Они за последний год в среднем подорожали на 25,3%. При этом стоимость отдельных товаров меняется по-разному. Например, сахар-рафинад за этот период вырос в цене на 92,7%, а белокочанная капуста, наоборот, подешевела на 15,2%.

Как менялись цены на протяжении последних 10 лет

Отметим, что годовая продовольственная инфляция, наблюдаемая в декабре 2022 года, демонстрирует неоспоримый рекорд. Согласно данным информационно-аналитической системы Бюро национальной статистики "Талдау", последние 10 лет этот показатель в основном был ниже 10%.

Так, в декабре 2013 года рост цен на продукты питания составил всего 3,3% за год.

В 2014 году продовольственная инфляция ускорилась и к концу года составила 8%.

В 2015 году увеличение темпов роста стоимости продовольственных товаров продолжилось, и в декабре он составил рекордные на тот момент 10,9%.

Но в последующие три года инфляция замедлилась, в результате чего по итогам последних месяцев 2016, 2017 и 2018 годов продукты за год подорожали на 9,7%, 6,5% и 5,1% соответственно.

В 2019 году рост цен на продовольственные товары снова увеличился, достигнув 9,6%, а по итогам "коронакризисного" 2020 года он снова побил рекорд, составив 11,3%.

В 2021 году экономика начала восстанавливаться, и темпы годовой инфляции снова снизились, по итогам декабря достигнув до 9,9%.

Годовая инфляция в декабре 2013-2022 годов. Инфографика: Бюро национальной статистики

То есть, несмотря на то, что продукты питания последние 10 лет и в предыдущие годы постоянно дорожали, уровень инфляции непостоянен – он то приближается к нулю, то бьет очередной рекорд.

Поэтому после рекордного роста цен более чем на 20% вполне можно ожидать значительного замедления его темпов.

Отметим, что накопленная продовольственная инфляция за 10 лет между тем составила более 150%. Это значит, что средняя стоимость набора из 160 продуктов питания за это время в Казахстане выросла в два с половиной раза. При этом некоторые товары могли подорожать намного сильнее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005793-kak-menyalis-tseny-na-produkty-v-kazahstane-na-protyazhenii-poslednih-10-let/