Как снятие локдауна в Китае повлияет на мировую экономику, рассказали эксперты

Пекин. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ситуация с COVID-19 в Китае может определить тенденции развития мировой экономики на ближайшие годы. Согласно последним прогнозам, экономики США, Европы и Японии, вероятнее всего, будут расти более медленными темпами, чем предполагали эксперты, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Несмотря на новую вспышку COVID-19, Китай активно восстанавливает потребительскую и деловую активность. И эти действия могут предотвратить рецессии в мировой экономике. В последние дни аналитики Goldman Sachs и Capital Economics повысили свои прогнозы экономического роста в Китае из-за того, что вспышка заболеваемости в стране случилась намного раньше, чем предполагалось изначально.

Наращивание деловой активности в Китае будет определять глобальные перспективы роста и инфляции. Цены на акции американских компаний, обслуживающих китайский рынок, сильно выиграют от отказа Китая от политики строгих карантинных ограничений COVID Zero. Кроме того, ожидается всплеск туризма, поскольку граждане Китая, соскучившиеся по поездкам, отправятся путешествовать по миру.

Кристалина Георгиева, управляющий директор Международного валютного фонда, заявила, что способность Китая восстановить экономическую активность после трех лет карантина будет являться самым важным фактором глобального роста в 2023 году. Роль Китая укрепится, поскольку другие регионы, считающиеся двигателями мировой экономики (США, Япония, Европа), сейчас находятся в кризисе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005634-kak-snyatie-lokdauna-v-kitae-povliyaet-na-mirovuyu-ekonomiku-rasskazali-eksperty/